Sala: "Affitti, dramma non solo a Milano, Possiamo essere area test". VIDEO

Sala: "Caro-affitti dramma non solo a Milano, possiamo essere area test"

“È evidente che il problema del caro casa c'è a Milano più che altrove, ma è altrettanto evidente che è un problema che sta esplodendo quasi ovunque”. Con queste parole è intervenuto il sindaco di meneghino, Beppe Sala al Forum dell’Abitare, in scena al BASE di Milano e come ha rimarcato in questa video-intervista raccolta a margine da Affaritaliani.it Milano.

“Quello che noi dobbiamo fare – ha aggiunto il primo cittadino - è candidarci a essere area test per il paese per risolvere questo problema. Dobbiamo chiamare tutti quelli che vogliono far politica in maniera seria a confrontarci con noi, ma oggi non se ne vedono, e la critica non è solo a questo governo".

Sala: "Affitti brevi, serve regolamentazione come a Venezia"

A Milano servirebbe "un intervento simile a quello fatto a Venezia", dove non si può affittare un appartamento ai turisti per più di 120 giorni. "Noi non vogliamo metterci contro il piccolo proprietario che ha un singolo appartamento in affitto da 50 metri quadrati, però un po' di regolamentazione va fatta" sugli affitti brevi a uso turistico "perché sono in questo momento troppi gli appartamenti che vengono tolti a chi invece a Milano vuol vivere e non solo cinque giorni durante il Salone del Mobile". Lo ha precisato Sala, parlando della richiesta del Comune al governo di poter mettere un limite agli affitti turistici in città. "Oggi abbiamo fatto un'analisi e le case che vengo messe in affitto breve - ha proseguito - sono nella fascia che va tra il centro e la cerchia esterna della città, della linea di bus 90-91. Ma essendo in un territorio concentrato tolgono anche molti affitti". "Ora questo è un tema che sentono i sindaci di tante realtà del mondo - ha sottolineato il primo cittadino -. Lo sente la sindaca di Parigi, Anne Hidalgo, e quella di Barcellona, Ada Colau. Venezia ha fatto un passo, ha fatto una richiesta in questo senso".