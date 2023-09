Sala: "Affitti a Milano, problema vero. Lotta a chi ha razziato appartamenti"

Sala: "Affitti, problema vero. Lotta a chi ha razziato gli appartamenti"

"Voglio rifare una convocazione a Palazzo Marino tra studenti e rettori perché il problema è evidente che non si risolve velocemente ma va affrontato": lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala a margine di un evento all'Università Bicocca, tornando sul tema del caro affitti. Già i mesi scorsi, a seguito della 'protesta delle tende' degli studenti, era stato fatto un primo incontro a Palazzo Marino.

Sala: "Limitare gli affitti brevi e calmierare i prezzi per gli studenti"

"Per me il limitare gli affitti brevi è un elemento ma bisogna fare anche altre cose, io penso che le grandi città possano concedere volumetrie anche un po' in eccesso se chi costruisce cede al Comune una parte di appartamenti che il Comune dedica ad esempio ad affitti molto calmierati per studenti -ha aggiunto -. E' il momento di fare queste cose, so benissimo che è una questione di difficilissima soluzione ma capisco anche molto le ragioni dei ragazzi, siamo stati giovani tutti. Io non abitavo a Milano quando ho fatto l'Università ma ho avuto la fortuna di poterci venire in tempi rapidi in treno, ho fatto l'università e quello mi ha cambiato la vita. L'università credo che sia il momento di cambiamento della vita più significativo che c'è".

Affitti brevi, Sala: "Andiamo nella stessa direzione di New York"

"Il Comune vorrebbe fare una scelta che se non è come quella di New York va in quella direzione e lo abbiamo proposto. Bisogna lavorare sul numero di giornate e sul numero di appartamenti": lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala a margine di un incontro all'Università Bicocca tornando sul tema del caro affitti e degli affitti brevi, dopo la decisione della città di New York di limitare fortemente i soggiorni turistici di pochi giorni effettuati attraverso Airbnb e piattaforme simili.

Sulla regolamentazione degli affitti brevi, ha aggiunto il sindaco rispondendo ai cronisti "purtroppo prendendo atto che la ministra Santanché si è dimostrata all'inizio disponibile, ma di fatto non abbiamo novità, non è successo niente. Adesso abbiamo il caso anche un po' eclatante di New York che però è un riferimento. Tra il bianco e il nero bisogna trovare il grigio giusto, non si possono avere più di 20 mila appartamenti dedicati agli affitti brevi. La preoccupazione della ministra Santanché è che così si colpisca il turismo, ma il turismo a Milano come sta crescendo tantissimo, abbiamo avuto +30% a luglio 2023 rispetto a luglio 2019. Quello che preoccupa noi è la gestione degli appartamenti".

Affitti, Sala e la lotta a chi "ha fatto razzia di appartamenti"

"Non ce l'ho con il mio concittadino che ha un appartamento in più e lo affitta - ha chiarito ancora il sindaco - ma con chi in questi anni ha fatto razzia di appartamenti per poi metterli sul mercato tutti con affitti brevi, questo è successo, ci sono intere palazzine a Milano che hanno avuto quella destinazione. Ho lavorato nel mercato e nella concorrenza per tanti anni ma non è che un liberismo eccessivo sia la soluzione adeguata, bisogna dire che non va bene".