Sala: "Alfa? Non trovavo scandaloso usare il nome di Milano"

"Diciamo che per fortuna o per sfortuna abbiamo una serie di altri problemi a cui pensare, francamente io non trovavo scandaloso che si utilizzasse il nome di Milano, ma se il governo ritiene cosi' non so che dire, non mi sembrava un grandissimo problema onestamente. Detto cio', andiamo avanti che le problematiche che sentono i cittadini sono altre". Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine della presentazione del concerto di Radio Italia Live, a proposito del cambio di denominazione dell'Alfa Romeo Milano in Alfa Romeo Junior.