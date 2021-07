Sala, benvenuto a Bernardo: "Il sindaco di Milano è lavoro a tempo pienissimo"

Sala dà il benvenuto a Bernardo: "Sindaco di Milano è lavoro a tempo pienissimo"

“Innanzitutto accolgo molto volentieri il nuovo candidato e tutte le volte che come Luca Bernardo qualcuno della società civile si avvicina alla politica mi sembra una buona cosa”. Lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala questa mattina partecipando alla marcia dei 600 sindaci a Roma per la modifica alla legge degli enti locali. “Fare il sindaco“, ha aggiunto, “è impegnativo: siccome Luca oggi ha detto ‘magari farò il medico la mattina e al pomeriggio il sindaco’ gli consiglio di ripensarci perché se non si fida di me, può chiedere alla Moratti o ad Albertini, ma il lavoro del sindaco in una città come Milano è a tempo pieno. Anzi pienissimo. Con l’anno che abbiamo di fronte, con la possibilità di investire i fondi del Recovery, sarà veramente un anno pienissimo. Detto ciò benvenuto in questa sfida”, ha concluso Sala.

Sala: "Fare il sindaco è passione, non una missione"

Fare il sindaco “è una scelta fatta per passione, però non deve considerarsi una missione. Se ci spingiamo a sentirci dei missionari, sbagliamo per noi ed è sbagliato per le nostre comunità”. Lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala partecipando alla marcia dei sindaci a Roma. “I sindaci vanno tutelati, sia da un punto di vista delle responsabilità che hanno, sia da un punto di vista economico. Non parlo per me, ma devo dire che molti sindaci hanno emolumenti che non sono dignitosi”, ha aggiunto Sala, precisando poi che dignità per un sindaco “significa aver la possibilità di andare a casa la sera sapendo che se hai fatto il tuo dovere non dovresti rischiare di ritrovarti in tribunale. Per me questa è la cosa più importante perché l’abuso di ufficio lo si prende in un attimo o addirittura il tentato abusivo di ufficio, se non fai degli atti puoi prendere l’omissione da atti d’ufficio. Questo è poco dignitoso”, ha concluso Sala.