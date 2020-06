Sala: "Bisogna provare a tornare alla normalità". VIDEO

Sala: "Bisogna provare a tornare alla normalità"

"C'e' il bisogno di provare a tornare verso una sostanziale normalita', andiamo avanti con attenzione e poi vedremo": è quanto afferma il sindaco di Milano Beppe Sala nel consueto appuntamento video di "Buongiorno, Milano". "Ci interroghiamo rispetto alla situazione della pandemia. C'e' chi dice che si sta esaurendo, qualcuno d'altro dice che magari non e' meno forte il virus ma siamo piu' forti noi nel contrastarlo - ha aggiunto -. Rimane il fatto che sottolineo come oggi un quotidiano in un lungo articolo descriva la situazione sanitaria e quanto l'attenzione sulla pandemia ha fatto ritardare operazioni chirurgiche, analisi, diagnosi creando un altro tipo di rischio".

Sala ha annunciato l'intenzione di proseguire con la pubblicazione dei suoi video sui social, da lunedì a venerdì: "Io sono come tutti alla ricerca di fare il meglio. A volte si fa bene, a volte meno bene, ma mi guida un amore infinito per la nostra citta' e credo che sia un sentimento che ci puo' accomunare".