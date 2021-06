Milano '21, Sala: "Salvini candidato? Potrebbe essere la soluzione per il cdx"

Sala: "Con Letta rapporti buoni. Con Pd faccio fatica a integrarmi"

Enrico Letta "lo saluterò senz'altro e lo incontrerò senz'altro", ha detto il sindaco Giuseppe Sala, questa mattina a margine della presentazione del bilancio della Città Metropolitana. Il segretario del Pd, infatti, sarà oggi a Milano. "I rapporti con Letta sono storicamente buoni. Dopodiché io sono sempre un'anima in pena che porta rispetto nei confronti del Pd ma che farebbe sempre fatica a integrarsi. Detto ciò di Letta sono obiettivamente amico da tanti anni", ha concluso Sala.

Se fosse Matteo Salvini, leader della Lega, il candidato del centrodestra alle elezioni comunali, proposta lanciata oggi da Roberto Rasia Dal Polo, "sarebbe un grande confronto politico di idee della città: potrebbe essere una soluzione. In questo caso lo dico con assoluta sincerità. E' chiaro che abbiamo due visioni della città differenti, magari sarebbe un'occasione per chiamare i milanesi a esprimersi a favore dell'una o dell'altra. Potrebbe essere soluzione", spiega Sala.

"Vedendo un po' come ragionava", Oscar di Montigny che - ricorda Mianews - ieri ha ritirato la sua candidatura a sindaco del centrodestra, "io non lo conosco bene, l'avrò visto una volta qualche anno fa e recentemente a un mio evento elettorale. Lo vedevo su posizioni che a volte erano vicino alle mie sul tema della sostenibilità e dell'ambiente. Quindi capisco non potesse piacere completamente a una destra più estrema, più dura, più chiusa. Detto ciò qualcuno lo dovranno trovare". Sulla possibilità che il nome del candidato del centrodestra emerga questa settimana, come ha annunciato Salvini, Sala ha commentato: "Questo l'ha detto tante settimane. Il punto è che Milano merita una competizione forte, io so che posso non essere creduto, ma non sono qua ad aspettare di non aver nessuno o di avere un debolissimo candidato, perché non va bene per Milano in sostanza".