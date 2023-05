Elezioni, Sala: "Con questo centrosinistra il Paese non è contendibile alle destre"

"C'e' una chiara sconfitta dell'area di cui mi sento parte, cioe' il Centrosinistra". Il sindaco di Milano Beppe Sala, in un post sui social, parte dall'esito delle amministrative per fare un ragionamento piu' ampio sul centrosinistra. "Serve ragionare su cosa sia questa che definisco la mia parte politica. Che cos'è il Centrosinistra? Qualcuno sa dirne le componenti o i confini, con certezza? Queste forze per caso stanno discutendo della composizione di un'area che contenda il Paese alle destre? Non mi pare. E credo invece che ce ne sia bisogno. Senza un'area di Centrosinistra, organizzata intorno ai temi che uniscono e non solo sbandierando quelli che dividono, il Paese non e' contendibile e lo si lascia in mano alle destre".

Sala: "Non ha senso imputare a Schlein la sconfitta"

"Ha senso imputare alla nuova segreteria del PD una sconfitta a due mesi dal suo insediamento?" domanda retoricamente il sindaco Sala. "II PD nei maggiori Comuni supera il 20%. Ma e' proprio questo il punto: e' un partito che non puo' badare soltanto al suo risultato elettorale. Perche' poi perde - e perde perche' non c'e' la coalizione" conclude.