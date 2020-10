Sala: "Covid, il confronto non sia tra chi ha paura e chi no"

La paura del Covid non solo e' giustificabile guardando a quello che e' successo in questi mesi ma aiuta anche a tenerci lontano dai rischi. Fa questa riflessione il sindaco di Milano Giuseppe Sala su Facebook dopo le esternazioni del presidente Donald Trump che, tornando alla Casa Bianca, ha detto 'Non abbiate paura del Covid, mi sento meglio di 20 anni fa'. Cosi' per il sindaco "si rischia di portare il dibattito politico a un confronto tra chi ha paura e chi non ha paura e cosi' non va bene".

Al di la' del fatto che se Trump sta bene "sono contento per lui" aggiunge Sala, bisogna pensare a chi non ha le stesse possibilita' di curarsi. "E' chiaro che se sei il presidente degli Stati Uniti e hai ricevuto le migliori cure del mondo non puoi non pensare - sottolinea - a decine di milioni di americani che non riescono nemmeno a varcare la soglia degli ospedali se non hanno una carta di credito in tasca". "Io - ammette il sindaco di Milano - lo dico con franchezza, io ho paura del Covid. Non ho una paura paralizzante perche' sono un uomo nato nel ventesimo secolo e sono abituato ad affrontare razionalmente le difficolta'. Ma e' innegabile che ho paura e non mi sognerei mai di dire che non bisogna avere paura". Anche perche' "penso che per il vaccino ci vorra' tempo e soprattutto per un vaccino che coprira' tutto e tutti. Quindi, nel frattempo il miglior vaccino sta nell'interiorizzare le nostre paure, nell'essere consapevoli e nel cercare di vivere, perche' anche questa e' vita"