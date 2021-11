Sala: "Due ruote a Milano fondamentali. Pavè? Decidere dove tenerlo". VIDEO

Sala: "Due ruote a Milano fondamentali. Pavè? Decidere dove tenerlo"

"Credo sia il momento veramente di decidere dove il pavé vada assolutamente lasciato e protetto e si possa garantire di tenerlo in uso ottimale e dove, magari, ci si può ripensare perché ci sono sempre più moto e biciclette in giro per Milano e quindi dobbiamo fare di più". Lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala a margine dell'inaugurazione di Eicma su una questione da sempre dibattuta, quella del pavè, la pavimentazione storica presente in molte vie di Milano, ma molto invisa, e pericolosa, a chi usa bici e moto.

"Le due ruote qui a Milano sono fondamentali, sia moto che bici. Credo che sia un momento in cui politica e impresa debbano lavorare ancora più insieme. Per esempio, una questione delicata che c'è, a Milano, e credo che sia il momento di agire, è quella del pavé e della qualità del manto stradale. Sarebbe sbagliato immaginare di togliere il pavé, al di là dei vincoli della Sovrintendenza, ma può essere l'occasione per ripensare l'area urbana", ha spiegato il sindaco.