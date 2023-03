Sala:" "Figli di coppie omogenitoriali, serve una legge"

"Dovrebbe essere il legislatore a consentire con legge come avviene in altri Paesi anche europei, ad esempio in Spagna e Danimarca, la registrazione del figlio di coppia dello stesso sesso a prescindere dal più oneroso e ad oggi davvero travagliato procedimento dell'adozione in casi particolari". Lo ha sottolineato oggi il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, parlando nel suo podcast dello stop imposto al Comune alle trascrizioni dei figli delle coppie omogenitoriali.

"Da oggi - ha aggiunto il primo cittadino -più di prima mi faccio carico di portare avanti politicamente questa battaglia e di seguire con la massima attenzione ogni sviluppo, pronto a cogliere ogni opportunità concreta affinché continui il cammino del riconoscimento dei diritti di tutte e tutti e Milano ne sia sempre protagonista".

Bertolè (Pd): "Ora la battaglia diventa politica"

"Ora la battaglia diventa politica, per tutelare innanzitutto i diritti dei minori e dei loro genitori". Così l'assessore al Welfare del Comune di Milano, Lamberto Bertolè, ha commentato sulle sue pagine social lo stop imposto al Comune alle trascrizioni dei figli di coppie omogenitoriali. "Per contrastare un approccio ideologico che discrimina e ci porta indietro", ha concluso.

Le Famiglie Arcobaleno: "Decisione dolorosa e ingiusta, Sala ha dovuto cedere al pressing del Governo Meloni"

"Il sindaco di Milano ha dovuto cedere al pressing del Governo Meloni e alla fine la decisione è arrivata dolorosa e ingiusta. Il sindaco Sala ci ha comunicato che bloccherà le trascrizioni dei certificati di nascita esteri dei bambini con due papà e la formazione di atti di nascita italiani con due mamme, come garantito negli ultimi anni nel capoluogo lombardo". Lo affermano in una nota le Famiglie Arcobaleno. "Abbiamo appreso con profondo sconforto la notizia, consapevoli di quanto questo Governo si stia adoperando per togliere ogni minimo diritto di cittadinanza alle famiglie omogenitoriali in Italia- dichiara la Presidente Alessia Crocini -Questa notizia fa tristemente coppia con la decisione del Governo italiano di bocciare anche la possibilità di un Certificato europeo di filiazione, quello che permetterebbe ai figli delle coppie dello stesso sesso il riconoscimento dei propri diritti in tutta Europa".

La nota prosegue: "I bambini e le bambine con due mamme e due papà esistono già in Italia, i ministri Piantedosi e la premier Meloni se ne facciano una ragione. Ogni giorno vanno a scuola, entrano negli studi pediatrici, giocano nei parchi e nei campi sportivi, frequentano corsi di musica, come tutti i loro coetanei, senza avere i diritti di tutti i loro coetanei". Questa situazione, sostengono ancora le Famiglie Arcobaleno "non è degna di un paese civile e ci chiediamo quando questa ingiustizia verrà sanata da una legge di buon senso che rispecchi la realtà. Nel frattempo non ci fermeremo e continueremo a fare tutto ciò che è nelle nostre possibilità per ottenere i più elementari diritti di cittadinanza per i nostri figli e le nostre figlie, con la certezza di avere molte alleanze dalla nostra parte".