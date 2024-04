Milano, Sala: il 25 aprile sia partecipato e senza incidenti

La comunita' ebraica ha annunciato che non esporra' il gonfalone nel corteo del 25 aprile. Il presidente della comunita' Walker Meghnagi ha ribadito che non partecipera' in dissenso con l'Anpi e il comitato organizzatore. Cosi' il sindaco di Milano Giuseppe Sala cerca di gettare acqua sul fuoco rispondendo a chi gli chiede se si preveda un 25 aprile di tensione. "Ma come tutti i 25 aprile - ha detto a margine di un evento in citta' -. L'importante e' che sia molto partecipato e che non succedano incidenti. Poi che ci siano tensioni mi pare nella norma, in questo periodo storico e' ancora piu' comprensibile. E' ovvio che tutti noi vorremmo che le cose fossero perfette, non si puo'".

Sicurezza, Sala: c'è grande attenzione per il 25 aprile

Quanto a un piano di sicurezza per la giornata, "ovviamente possono rispondere meglio il questore e il prefetto, in questo momento e' chiaro che c'e' grande attenzione in generale, per cui" Questura e Prefettura "si stanno preparando anche da questo punto di vista. Speriamo che tutto vada bene", ha concluso.