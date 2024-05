Sala: "Il problema di Milano? L'ambiente, non la sicurezza"

La sicurezza e' certamente un tema reale e sentito, da affrontare, ma non e' la priorita' in una citta' come Milano. Per il sindaco Beppe Sala, intervistato durante Live in Milano, l'evento organizzato da Sky Tg24 a palazzo Reale, e' l'ambiente che "continua a essere il problema numero uno". "L'opinione pubblica ci spinge a concentrarci sul tema sicurezza. Io andato oltre a definire cosa e' percezione e cosa realta'. E' chiaro - dice Sala - che c'e' micro criminalita', tipica di tante citta' bisogna e bisogna metterci mano. Puo' essere legata a tanti fattori: io sono fiero di aver lavorato per una citta' aperta in cui gli immigrati vengono accolti ma lo so anche io che una parte significativa di reati vengono commessi da immigrati irregolari".

Sala: "Sicurezza tema molto sentito, ma non si può dimenticare l'ambiente"

"Dobbiamo combattere il fenomeno, pero' - sottolinea- se quell'immigrato reitera il crimine 5 - 6 volte dobbiamo mandarlo a casa". Dunque senza dubbio "la sicurezza e' un tema molto sentito" ma non si puo' dimenticare l'ambiente. "Milano si trova in una piana, la pianura padana, con poco vento, inquinata - ricorda Sala -. Per me l'ambiente continua a essere il problema numero uno. E su questo vogliamo essere di esempio per il paese". Quanto alla qualita' dell'aria, il sindaco spiega che "Tecnicamente la qualita' e' molto migliorata, lo dicono tute le analisi scientifiche". Anzi addirittura "nel 2023 la citta' in Italia che piu' ha ridotto le emissioni e' Milano". Certo "Non e' sufficiente ma quello che abbiamo fatto non nasce del caso. Poi capisco che il sindaco viene contestato se fa 'area b' e si vieta l'ingresso delle auto piu' inquinanti, ma bisogna farlo".

Europee, Sala: "A Bruxelles mandiamo persone con un provincialismo assoluto"

Parlando delle prossime elezioni europee, uno degli aspetti da considerare, per il sindaco di Milano Beppe Sala "e' la qualita' delle persone che mandiamo a Bruxelles: noi mandiamo ancora della gente che non parla inglese, che va li' con un provincialismo assoluto, che magari contesta il fatto che c'e' troppa Europa, pero' vuole andare in Europa". "Per cui - aggiunge - non solo c'e' il tentativo di non parlare dei problemi ma anche nel modo sbagliato, quindi e' veramente una cosa drammatica. Poi in Italia si vota sempre quindi il problema c'e' anche su questo". I risultati, per il sindaco Sala non vanno giudicati solo dalla percentuale di voto raggiunto dai partiti, anzi "se alla fine il Pd prende il 20-21-22% e Fratelli d'Italia il 26-27% questo e' quasi irrilevante, non cambiera' nulla" mentre "la cosa rilevante di cui pero' non parla mai nessuno, e' che governance avra' l'Europa quindi che coalizione ne nascera', che e' importantissimo".

Premierato e autonomia? Per Sala "non andranno da nessuna parte"

"Ho l'impressione che sia del premierato che dell'autonomia, si fa un gran parlare ma sono riforme che non arriveranno da nessuna parte e intanto si prende tempo". Lo ha detto il sindaco di Milano, Beppe Sala. Della riforma del premierato in particolare il sindaco ha detto di pensare "tutto il male possibile". "Se c'e' una cosa di cui sono felice pensando alla politica di questi anni e' il ruolo che ha avuto il presidente della Repubblica, e di come i presidenti che si sono succeduti lo hanno interpretato - ha aggiunto - . Una riforma che mina il ruolo della presidenza per me non funziona. Quando vado al bar, non c'e' uno che mi chiede del premierato. Interessano altre cose". Anche l'eventuale riforma delle legge per l'elezione del sindaco, per il primo cittadino e' da capire meglio. "C'e' un attacco alla legge per l'elezione del sindaco. Ora si stanno un po' fermando e stanno parlando di altro. Ma c'e' una proposta di portare il primo turno al 40 per cento anziche' al 50, perche' - sottolinea - da calcoli elettorali cosi' la destra e' favorita. Ogni volta che c'e' la possibilita' di eleggere quella persona va bene, ma noi in parlamento eleggiamo delle persone? Assolutamente no. Quindi Probabilmente il vero tema e' quello, non il premierato".