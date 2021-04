Sala: il tempo è scaduto, velocizzare approvazione legge Zan

"Sembra incredibile ma sono 25 anni che la comunità Lgbt e il Paese aspettano una legge contro l'omotransfobia. Ora però ci siamo: la legge Zan è in approvazione, manca l'ok del Senato. Invito tutti i parlamentari a velocizzare i lavori perché ci sono momenti in cui bisogna stringere e chiudere le cose. È quello che bisogna fare con la legge Zan perché il tempo è scaduto". Lo ha dichiarato il sindaco di Milano, Beppe Sala, in un video pubblicato sulla pagine social de 'I Sentinelli di Milano'.