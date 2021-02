Sala in visita al Centro Diurno Disabili di via Anfossi

"Questo pomeriggio - scrive sulla sua pagina FB il sindaco di Milano, Giuseppe Sala - è stato per me davvero speciale. Sono andato a trovare gli ospiti e gli operatori del Centro Diurno Disabili di via Anfossi, nel Municipio 4. È una bella struttura su tre piani che abbiamo inaugurato nel 2018 dopo anni e anni di attesa. Oggi accoglie ogni giorno 8 persone delle 14 usuali, affinché tutto possa essere svolto in sicurezza. Hanno un’età compresa tra i 20 e i 62 anni e gravi disabilità fisiche e psichiche. Gli educatori, il personale socio assistenziale e socio sanitario a cui sono affidati e che ho potuto conoscere sono per loro figure fondamentali che li aiutano nelle attività di socializzazione e soprattutto nella conquista quotidiana di piccoli spazi di autonomia. La pandemia ha chiesto a tutti questi ragazzi e ragazze più fragili e ai loro genitori, alcuni dei quali anziani, un ulteriore enorme sacrificio. Per questo ringrazio tutti coloro che con grande professionalità e impegno hanno permesso la riapertura dei Centri e una presenza costante, restituendo ai ragazzi e alle loro famiglie, qui e negli altri CDD, una vicinanza e un sostegno davvero indispensabili".