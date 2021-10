Sala: "La svolta ambientale è il faro per lo sviluppo". VIDEO

Sala: "La svolta ambientale è il faro per lo sviluppo"

"Lo scorso 3 e 4 ottobre Milano ha confermato il ruolo di laboratorio politico per il Paese, dove si sperimentano idee e si realizzazione azioni che ispirano l'Italia e l'Europa": lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala presentando le linee programmatiche per i prossimi cinque anni di amministrazione, in occasione della prima seduta del Consiglio comunale. "La nostra città ha scelto di accelerare il percorso verso la transizione ambientale, per incrociare i più significativi trend globali, il nostro è un programma per proiettare la città in una dimensione sempre più contemporanea per una ripresa sana, verde e giusta dopo il covid", ha aggiunto.

"Dobbiamo ricordare che la gestione degli aiuti erogati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza non sarà semplice e necessita di amministratori competenti, interessati al bene comune, decisi a contrastare con la massima fermezza le infiltrazioni mafiose così come pronti a respingere ogni tentativo di corruzione". "Da molti anni ormai Milano ha un’amministrazione comunale trasparente e indipendente, certa che l’unica via per la crescita sia la legalità. Questa convinzione ha ottenuto un crescente sostegno dei cittadini e consentirà a Milano di essere un modello di correttezza, rispetto delle regole, indipendenza e competenza nella gestione dei fondi del Pnrr", ha aggiunto.

"I finanziamenti europei", ha proseguito Sala, "devono spingere la ripresa della nostra città, e saranno una leva fondamentale per rendere Milano più sana, più verde e più giusta, mettendo al centro della crescita un concetto di ecologismo globale che va dal rispetto della salute di tutti, alla tutela dell’ambiente, fino all’offerta di lavoro buono, in grado di garantire retribuzioni dignitose".

"Le Olimpiadi del 2026 riporteranno la nostra città al centro dell'attenzione internazionale"

"Le Olimpiadi del 2026 riporteranno la nostra città al centro dell'attenzione internazionale. All'apertura dei Giochi vedremo una città ancora più attrattiva capace ancora una volta di stupire il mondo con la sua bellezza e di trainare l'Italia verso il progresso”. Così Sala: "L'offerta culturale, l'apertura e la dinamicità di Milano svelate al mondo grazie all'Expo, hanno portato a raggiungere i 10 milioni di turisti nel 2019. Il Covid ha interrotto questa crescita costante di presenze straniere, ma la trasformazione della nostra città in un modello di sostenibilità e innovazione incrementerà il fascino globale di Milano”, ha concluso Sala.

"Auspichiamo che il dialogo con Regione Lombardia sulla mobilità possa estendersi in primis al tema dei servizi sanitari territoriali e garantiamo la nostra massima collaborazione. Il Comune e i Municipi sono le istituzioni con le maggiori conoscenze del territorio. Le fonti da consultare per individuare sedi e modalità operative per le Case di Comunità", ha detto Sala.

"L'ecologismo non è un vezzo ma una grande occasione"

"La svolta ambientale è il faro di sviluppo per il prossimo futuro. L’ecologismo, sia chiaro, non è un vezzo, come qualcuno invece vuol far credere". "È una grande occasione di generazione di lavoro, la più grande occasione disponibile. Istituzioni sovranazionali, imprese, sistemi finanziari la pensano così e hanno già scelto il green. E ciò porterà a una città sempre più connessa grazie al digitale e alla mobilità sostenibile, le chiavi per star al passo di una comunità così dinamica e operosa, riducendo spostamenti, emissioni carboniche e smog. Occorre" - ha proseguito Sala - "un sistema di mobilità integrato, capace in ogni quartiere di rispettare l’ambiente e rispondere alle esigenze di spostamento degli abitanti, grazie al rafforzamento del servizio pubblico e dello sharing. Il Comune rafforzerà la mobilità sostenibile interna con l’elettrificazione dei bus entro il 2030, agevolando l’uso dei mezzi pubblici gestiti da ATM, e creando zone a 30 km/h", ha concluso Sala.