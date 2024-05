Sala: "Meloni non ha interesse a confrontarsi su Milano". Ma FdI insorge

Sala: "Meloni non ha interesse a confrontarsi su Milano"

"Non l'ho sentita, non riesco veramente a comprendere il perché non abbia interesse a confrontarsi con la comunità milanese": così il sindaco di Milano Beppe Sala ha spiegato oggi ai cronisti che non incontrerà la premier Giorgia Meloni nonostante la leader di FdI sarà a Milano per un evento promosso dal quotidiano La Verità. Il sindaco ha più volte espresso il desiderio di un incontro la premier per confrontarsi sui temi della città. "Ma se preferisce andare al festival della Verità cosa volete che dica? Niente, tanto io continuo a lavorare e Milano si da comunque da fare", ha concluso.

Osnato: "Sala in pieno delirio di onnipotenza, Meloni ha sempre ascoltato Milano"

Parole che hanno provocato la reazione dei colonnelli di Fratelli d'Italia a Milano. Così il deputato Marco Osnato: "Sala è in pieno delirio di onnipotenza: in passato, alcuni governi dovevano cercare Milano sulla carta geografica, eppure chi era alla guida della città non ha mai mostrato un atteggiamento così presuntuoso e pretestuoso". "Tutti sanno che il presidente del Consiglio ha sempre dato ascolto a Milano, tanto alle istituzioni quanto alle realtà economiche, sociali e culturali", prosegue l'esponente di FdI. "Sala è evidentemente alla disperata ricerca di visibilità, quantomeno per compensare l'inefficacia della sua azione politica. Ma le sue parole non trovano alcuna giustificazione: non nei toni, particolarmente sgradevoli, né tantomeno nel merito, ben lontano dalla realtà!", conclude Osnato.