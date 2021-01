Sala: "Milano, senza arroganza, deve essere la guida dell'Italia"

"Milano, senza arroganza, deve pensare ad essere una citta' guida nel nostro Paese e il mio impegno e' di cercare di portare avanti un'istanza politica che sia di esempio, anche per il Paese". Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala ieri sera intervenendo ad un evento promosso dal Centro studi Grande Milano. "Voglio pensare a Milano e dimostrare che la cosa importante e' tornare a funzionare velocemente. Un certo modo di fare politica se a Milano lo si fa bene e' un buon segno per il nostro Paese".

Sala ha guardato anche al futuro post pandemia: "Saremo diversi ma non perderemo la nostra capacita' di essere centrali in un mondo che va alla ricerca di modelli positivi e di modelli di cambiamento. Il nostro obiettivo e' di pensare alle tante fragilita' e di mettere mano ai problemi contingenti senza perdere la strada verso una visione di lungo termine di cambiamento". "Milano e' chiamata a un cambiamento straordinario. Non cadiamo nella sbagliata retorica di chi dice 'Nulla sara' come prima'. Noi dovremo ritornare a ricreare un modello di citta' che si basi su alcuni aspetti che funzionavano e che devono funzionare", ha rimarcato il primo cittadino citando l'esempio del tema dell'attrattivita': "Non sono banali le ragioni per cui Milano e' attrattiva, lo siamo perche' ci rinnoviamo sempre e perche' dal punto di vista culturale-educativo siamo straordinari. Abbiamo qualcosa che e' veramente unico, ovvero la capacita' di coniugare il passato, l'arte e la cultura di 26 secoli di storia con la freschezza di chi affronta con creativita' le nuove sfide che il mondo propone". "Abbiamo - ha concluso il sindaco Sala - tutte le caratteristiche per trovare una nuova dimensione".