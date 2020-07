Sala: "Nidi e materne comunali accoglieranno tutti gli iscritti"

"Ci abbiamo lavorato con serietà, sicuri che avremmo trovato una soluzione. E oggi possiamo annunciarlo con soddisfazione. A settembre, nidi e scuole dell'infanzia comunali accoglieranno tutte le bambine e i bambini iscritti (circa 30mila), compresi i piccoli cui non eravamo riusciti a dare subito conferma": lo annuncia su facebook il sindaco di Milano Beppe Sala. Che prosegue: "In seguito all'intesa trovata con le Organizzazioni Sindacali e RSU, in Giunta abbiamo approvato un piano straordinario da 293 nuove assunzioni a tempo determinato e indeterminato che, insieme al lavoro di mappatura degli spazi scolastici, consentirà lo svolgimento delle attività educative dell'infanzia nella fascia 0-6 anni per nove ore continuative al giorno - tra le 7.30 e le 16.30 - e nel rispetto delle misure di sicurezza e di tutela della salute per bambini e lavoratori. Inoltre, abbiamo stanziato un milione di euro per dispositivi di sicurezza per il personale e la sanificazione straordinaria dei luoghi, oltre che per test sierologici e triage in fase di accoglienza. E stiamo provvedendo a erogare i contributi del fondo Mutuo soccorso per supportare anche il comparto privato. Anche nella ripartenza, Milano non lascia indietro nessuno, soprattutto non dimentica i più piccoli"