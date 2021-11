Sala: "Obbligo di mascherina in tutta la città di Milano? Non credo"

L'obbligo di mascherina all'aperto verrà esteso a tutta la città? "Non credo. Ma questo dipenderà dall'evoluzione della pandemia. Noi abbiamo messo questa misura precauzionale laddove ci sarà più affollamento per lo shopping natalizio. Per esempio, non ci siamo sentiti di non fare l'albero, ma abbiamo deciso di non fare il concerto in piazza Duomo. La ricerca di misure deve andare di pari passo con il buon senso. Come anche per la Prima della Scala: ho chiesto al cda di non fare la cena perché sono 300 persone in un luogo chiuso e non mi sembrava giusto. Abbiamo degli schermi in giro per la città. Ma ad esempio ho detto di non metterli in Galleria perché normalmente è più affollato. Non c'è quindi una regola aurea ma c'è il buon senso misura per misura". Così il sindaco Giuseppe Sala questa mattina a margine della cerimonia di inaugurazione dell'Anno Accademico 2021/2022 dell'Humanitas University.

Mezzi pubblici, Sala: "Possibili solo controlli a campione"

Per il controllo del Green Pass sui mezzi di trasporto pubblico locale, "c'è un incontro con il Prefetto oggi pomeriggio: i controlli non possono che essere a campione, ovviamente. Al di là del nostro personale chiederemo al Prefetto di attivare le forze possibilei per aiutare nei controlli. Quindi, controlli a campione necessariamente. Pensate se dovessimo mettere i controlli alla salita di ogni bus, sarebbe un po' complesso". Lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala a margine della cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico dell'Humanitas University.

Sala: "La Fabbrica del Vapore non può essere hub vaccinale per la terza dose"

La Fabbrica del Vapore chiesta dalla Regione Lombardia come hub per la somministrazione della terza dose di vaccino anticovid non è disponibile “solo per il semplice motivo che avevamo firmato dei contratti e disdire i contratti sarebbe un problema. Stiamo verificando se troviamo altri spazi, cosa che stiamo cercando di fare”. Lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala margine della cerimonia di inaugurazione dell’Humanitas University. “Non è semplice perché tutti ci siamo messi in un mood di ripresa e quindi gli spazi sono occupati da tanti nuovi contratti. Vale per spazi pubblici come per i privati. Come l'hangar della Bicocca che era ampiamente disponibile, ma ora le mostre stanno partendo. E' normale. Capisco benissimo Bertolaso che sta cercando di forzare: devo dire che sta facendo un lavoro importante, quando serve, lui c'è”, ha concluso Sala.

"A Milano i 91% dei vaccinati, sono orgoglioso"

“A Milano abbiamo il 91% di vaccinati ed è una cosa di cui sono orgoglioso”. Lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala, nel corso dell’inaugurazione dell’anno accademico della Humanitas University. “Grazie alla campagna di vaccinazione migliaia di persone sono state salvate, per merito del Green pass molte attività economiche hanno riaperto permettendo a Milano e alla Lombardia di trainare una ripresa che già si vede, anche se sarà discontinua rispetto al passato. La vigilanza sulla sicurezza sanitaria va mantenuta alta per questo da sabato scorso fino al 31 dicembre in centro saranno obbligatorie le mascherine”, ha concluso.

