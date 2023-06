Sala: "Perdere lo stadio sarebbe spiacevole". E individua un'area alternativa

Perdere lo stadio a Milano "sarebbe spiacevole": lo ha detto il sindaco Beppe Sala a margine della programmazione di Sky TG24 da Palazzo Reale di Milano sul tema San Siro. "E' un dialogo tra noi e le squadre ed è inutile che creiamo entropia su questo. Le squadre sanno qual è la realtà e vedranno di fare le loro valutazioni. Non possiamo più continuare a parlare di stadio, ormai è una fatto di atti e non di chiacchiere, io non voglio aggiungere più nulla, quello che dovevo dire l’ho detto in consiglio comunale”.

L'idea di Sala: stadio in viale Puglie

Questa mattina, in una intervista al Corriere, Sala ha anche spiegato di aver individuato una possibile alternativa all'area di San Donato Milanese tornata in auge in questi giorni: si tratta di viale Puglie, dove attualmente c'è il tendone del Cirque du Soleil, su un terreno di propeietà della Sanitaria Ceschina.