Sala: “PNRR sarà l’esercizio più difficile per l’Italia degli ultimi 40 anni"

Beppe Sala striglia Roma: non si parla di lavoro in modo scientifico

"Ieri sono stato a Roma e non si parla di nulla, si parla solo di Presidente della Repubblica e se poi si va alle elezioni anticipate. Noi siamo il Paese dei 70 governi in 76 anni di dopoguerra. Questo fa la differenza in Italia, è vero che le soluzioni sul tema del lavoro e della mobilità sono globali. Ma quello che mi preoccupa è la difficoltà di affrontare questi temi che andrebbero affrontati in maniera quasi scientifica e il tema del lavoro è il tema che più di ogni altro va affrontato in modo scientifico. Va compreso come l'evoluzione dell'incrocio tra domanda e offerta di lavoro impatterà sul nostro Paese. Anche perché l'occasione del PNRR è storica ma può anche essere un rischio per l'Italia di aver perso un treno estremamente importante", così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, intervenendo all’evento “The Politics to come”, il Rapporto delle attività della Fondazione Feltrinelli.

"Quei soldi - spiega Sala - non ci vengono regalati, vanno in gran parte restituiti. Ci vengono dati se li spendiamo in fretta, se facciamo le riforme, se indirizzati a settori particolari. Sarà l'esercizio più difficile che l'Italia dovrà affrontare negli ultimi 40 anni. Non ci sarà niente di così difficile".