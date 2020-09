Sala: referendum, sono indeciso. Candidato centrodestra a ottobre? Vedremo

Referendum: Sala, sono molto indeciso, ci pensero' fino a ultimo

La scelta su cosa votare al referendum sul taglio dei parlamentari, il sindaco di Milano non l'ha ancora fatta. "Ci pensero' fino all'ultimo giorno" ha spiegato a margine della conclusione degli scavi delle gallerie della metro 4. L'incertezza e' dovuta al fatto che "ci sono tanti buoni motivi per supportare il si' e per supportare il no. Devo confessare che sono molto indeciso". "Voglio approfondire fino all'ultimo le ragioni, il percorso. E' chiaro - ha concluso - che il si' ha senso se poi succedono altre cose".

Comunali: Sala, vediamo se a ottobre centrodestra avra' un candidato

"Ho sentito dire da esponenti della Lega che a ottobre si sapra' il loro candidato, anche se doveva essere settembre. Lo stesso si potrebbe dire di me. Non e' un problema di attendismo, pero' vediamo se davvero a ottobre avranno un candidato". Cosi' il sindaco di Milano sul tema delle elezioni comunali del prossimo 2021. "Mi pare che abbiano una rosa tra cui scegliere. Beati loro" ha concluso.