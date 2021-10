Sala: "Renzi o Calenda? Non ha vinto nessuno"



di Fabio Massa



Rispetto alla nomina di Alessia Cappello, segretaria di Italia Viva, che ha "vinto" l'assessorato sulla competitor interna Giulia Pastorella, segretaria di Azione, il sindaco Beppe Sala rispondendo a una domanda di Affaritaliani.it Milano ha spiegato: "Non c'è una classifica, e non c'è un tema di competenze, in questo caso. Avevo dato come criterio il numero di preferenze, e le preferenze le aveva prese Lisa Noja, che però rimane ovviamente a Roma a fare la parlamentare, quindi la scelta è caduta su Alessia Cappello. Non c'è niente contro Calenda e Pastorello. Calenda l'ho sentito e ne abbiamo parlato".



