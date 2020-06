Sala: "Se mi ricandido porterò una visione più radicale"

Il sindaco di Milano Beppe Sala ha parlato del suo futuro prossimo, con le elezioni tra dodici mesi, ai microfoni di Zapping su Rai Radio 1: "Speravo di chiudere il mio mandato piu' in tranquillita' e lo dico da persona privilegiata che sta pagando relativamente rispetto a questa pandemia. Se dovessi ricandidarmi lo farei certamente avendo in testa che la necessita' di cambiamento e' piu' profonda, quindi con una visione piu' radicale - ha aggiunto -. Non voglio prendere una decisione adesso perche' rischio che la stanchezza accumulata in questi anni mi faccia dire che non ce la faccio. A settembre, al massimo ottobre dovro' chiarire prima di tutto a me stesso e poi agli altri cosa fare".

Sala: "Ho stima di Conte ma servono ministri competenti"

Sala ha commentato anche la situazione delicata in cui si trova il premier Giuseppe Conte oggi: "La realtà è che oggi, in futuro chi lo sa, non si può prescindere dal Governo Conte perché al dì là di tutto per me il Pd "I 5 stelle hanno preso il 30% che vuole dire che sostanzialmente un governo senza di loro non si fa, alla fine Conte è stata una loro espressione e non lo molleranno per cui collaboriamo, poi in futuro si vedrà, più in là non vado" ha continuato. "Poi ho detto tre volte a Conte 'guardati e vedi se hai la squadra giusta per affrontare un autunno che sarà terribile', lui ha confermato" la squadra, ma "io ho dei forti dubbi perché credo nella competenza e nella storia di ognuno di noi, credo che per arrivare a fare il ministro devi avere una storia di grande esperienza, non sto parlando di tecnici, anche i politici hanno una storia. Conte ha risposto che va bene così dopodiché io lo stimo e ho un ottimo rapporto con il presidente Conte" ha aggiunto Sala.

"Sentimento antimilanese? Noi italiani siamo sospettosi"

Una riflessione quindi sul presunto sentimento antilombardo ed antimilanese manifestato in Italia in questi mesi di emergenza Coronavirus: "Noi italiani siamo cosi', un po' sospettosi.. come mai quello ha avuto successo? Che scorciatoie avra' preso? La Lombardia e Milano in particolare ha avuto un grande successo e quindi certamente questo senso di invidia si e' suscitato". "Questo e' un passaggio straordinario e noi non dobbiamo sbagliare nel gestire la rinascita del Paese, dobbiamo farlo con equilibrio. Io non posso essere sospettato di spirito leghista ma difendo il mio territorio - ha aggiunto -. Quando il premier Conte ha raccontato le opere che andranno fatte le ha raccontate molto partendo da sud ma il tema e' trovare un giusto equilibrio. Un collegamento in alta velocita' da Milano a Genova e' ormai indispensabile".