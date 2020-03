Sala, servizi Comune su prenotazione. Area C aperta a medici e infermieri

Il Comune di Milano "garantisce tutti i servizi urgenti e indifferibili ma vanno prenotati". Il sindaco di Milano Giuseppe Sala, in un video messaggio su Facebook avvisa i cittadini su come sta funzionando la macchina comunale, con circa mille dipendenti in smart working. Il Comune "garantisce tutti i servizi urgenti e indifferibili - ha specificato Sala - ma vanno prenotati. Chiamate lo 020202 e non recatevi ai nostri sportelli senza aver prenotato.""Alcuni - aggiunge il sindaco - mi dicono 'perché non aprite l'area C'? Perché non vogliamo che la gente si riversi in centro. Però, per medici infermieri e personale che è in giro a occuparsi della nostra salute l'area C sarà aperta". Il primo cittadino ha anche spiegato che "non pagheranno parcheggi e strisce gialle e blu".