Sala: "Sì a indebitamento del Comune, così si può investire sulla ripartenza"

"Per legge, le spese correnti dei comuni devono essere pari alle entrate, mentre se si tratta di investimenti il Comune è in grado di indebitarsi. Alla domanda se sarei disponibile a indebitare il Comune per il bene di Milano e per la ripartenza, la mia strategia politica è dire di sì. Per un paio di buoni motivi: il primo è che la qualità della nostra situazione patrimoniale-finanziaria è buona. Il secondo è che noi possediamo partecipazioni in società che sono una garanzia del fatto che abbiamo patrimonio. Per cui io tecnicamente potrei immaginare, anche nel prossimo mandato se verrò riconfermato, con buon senso, di indebitare il Comune di Milano perché bisognerà velocizzare la ripartenza", ha detto il sindaco Giuseppe Sala nel corso del webinar "Aldo Aniasi: Cento anni e un giorno".

Sala - riporta Mianews - in ricordo di Aniasi, ha poi detto: "Una caratteristica che ho cercato di imparare da lui è il tema che il sindaco deve essere una garanzia. Ha sempre gestito, pur in un periodo tribolato, in modo forte e senza paura, come tutti i sindaci di Milano hanno fatto. Questo è stato il suo insegnamento più grande. Spero che anche i milanesi di oggi vedano in me una garanzia che c'è anche nei momenti di difficoltà". "Io penso", ha aggiunto Sala, "che i cittadini vogliano vedere nel sindaco una garanzia. Vogliono che sia una garanzia che c'è, che se c'è da resistere resista, che sappia guardare al lungo termine. Non credo augurino al sindaco di passarsela male, ma devono sapere sia sufficientemente forte da fare la guida della città anche se le cose non vanno bene".