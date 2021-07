Comunali, Sala: "Sono fiducioso. Posso garantire totale indipendenza"

"Non commento i sondaggi, pero' e' quello che sto dicendo ai miei: non vi dico che vinceremo, vi dico cosa fare per vincere. Io sono fiducioso ma non e' questo il punto, manca ancora parecchio tempo, e alla fine decideranno i cittadini", ha dichiarato il sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine di un evento elettorale per la sua ricandidatura commentando due recenti sondaggi sulla sfida con il candidato del centrodestra Luca Bernardo. "Guardo i sondaggi con la giusta attenzione ma al di la' dei sondaggi cerco anche di capire gli umori della gente - ha aggiunto Sala - penso che la gente abbia bisogno non di essere scioccamente rassicurata ma di sapere che in un momento cruciale per la storia della citta' persone capaci incorruttibili e con esperienza la possono guidare".

"Solo noi abbiamo le caratteristiche morali e di affidabilita' per gestire il cambiamento e utilizzare i fondi che arriveranno dall'Europa", ha spiegato Giuseppe Sala. "Noi crediamo in Milano, per questo pensiamo che Milano debba essere sempre piu' Milano".

"Milano non ha bisogno di governanti che rispondano a qualche potentato e che non possano garantire come posso farlo io una totale indipendenza", ha sottolineato Sala. "L'ho dimostrato, dopo anni non ho tessere di partito ma sono leale e sono ricambiato dalla stessa lealta' di chi lavora con me", ha sottolineato rimarcando di essere "indipendente"e di volere "continuare a esserlo".

Milano: Sala, dati sicurezza in miglioramento

Della questione sicurezza "ne parlavo ieri con il prefetto: i dati mostrano una situazione in miglioramento e io, forse perche' ho fatto 25 anni in azienda, parto dai numeri", ha detto il sindaco Sala. "Questa e' la realta'. Che poi parte dei miei concittadini si sentano insicuri lo do per scontato e prometto di cercare di fare di piu', dall'assunzione di nuovi vigili al fatto di essere ancora piu' attento alle singole situazioni. Le semplificazioni non pagano".

Tra le prime cose che farà se verrà rieletto, oltre alla già annunciata assunzione di 500 vigili, il sindaco Giuseppe Sala ha annunciato: "Abbiamo anche appena cambiato i vertici della nostra consociata che si occupa di indagini sulla viabilità, sul traffico, sull'ambiente e insieme a quello che sarà il futuro assessore alla Mobilità, bisognerà rendere ancora più organico questo piano che si basa in primis su come ci muoviamo, associato con lo sviluppo urbanistico. Se ci pensate, i comuni hanno tanti strumenti, il Pgt, il Pums e il Piano Aria Clima, quello che manca è un discorso organico. Sarebbe qualcosa da presentare anche in campagna elettorale. Poi la campagna elettorale va a volte per semplificazioni ma la seconda grande cosa che vorrei fare è questa: spiegare cosa possiamo portare a Milano". Sala ha poi aggiunto: "La terza cosa è tornare a lavorare perché il turismo è stata una scoperta recente di Milano ma abbiamo visto senza turismo quanto ci si rimette, quindi dobbiamo lavorare insieme agli operatori per riportare i turisti in tranquillità a Milano".

Lo slogan per campagna ricandidatura

"Milano sempre piu' Milano - orgogliosi della nostra citta' continuiamo a cambiarla insieme". E' questo lo slogan della campagna elettorale del sindaco uscente Giuseppe Sala in corsa per un secondo mandato alla guida di Palazzo Marino. "Noi proponiamo una continuita' di gestione ma una discontinuita' di contenuti e ci presentiamo partendo da una grande fiducia per la citta'. Credo che questo sia qualcosa che ci separa molto dalla destra, noi vediamo una citta' che e' forte, in grado di aiutare e recuperare. Loro vedono una citta' depressa, poco attrattiva, poco amata nel mondo, insicura e questo ci separa fortissimamente dalla destra", ha spiegato Sala durante una conferenza stampa indetta per presentare la propria campagna comunicativa.

Lo slogan viene poi declinato in cinque temi: "Milano sempre piu' semplice", "Milano sempre piu' verde", "Milano sempre piu' connessa", "Milano sempre piu' giusta" e "Milano sempre piu' internazionale". Sala ha poi evidenziato come i "prossimi cinque saranno estremamente importanti" soprattutto per l'arrivo dei fondi del Pnrr che offriranno "un'opportunita' di trasformare la citta' con tempi piu' veloci di quelli pensati".

