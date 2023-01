Sala su Area C: "Nel 2023 non previsti aumenti"

Area C nel 2023 sarà esente da aumenti. Ad annunciarlo è il sindaco di Milano, Beppe Sala, che ha voluto precisarlo a seguito del dibattito che si era creato in merito.

Beppe Sala: "Ticket non salirà nel 2023"

Il sindaco Giuseppe Sala, a margine della presentazione a Palazzo Marino degli appuntamenti organizzati in occasione del Giorno della Memoria, ha risposto sul possibile aumento del ticket di accesso ad Area C del 50%, 60% o 70%. “"Noi discutiamo del possibile aumento di Area C per prepararci a quello che potrà essere - ha infatti dichiarato il sindaco di Milano - dipenderà sempre dal fatto se tramite il governo avremo fondi per coprire i nostri problemi. Sia chiaro però: nel bilancio 2023 non c’è nulla relativo all’aumento di Area C”. Dopodiché, va bene discuterne – ha sottolineato - perché se mai fossi costretto a farlo se non hai discusso prima l’accusa è 'ma non potevamo discuterne?'".