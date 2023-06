Sala (FI): "Un onore poter crescere al fianco di un uomo come Berlusconi"

“Non mi sembra vero: dopo tutto quello che ha affrontato e superato, questa notizia è quasi impossibile da credere. È stato un onore poter crescere al fianco di un uomo come Silvio Berlusconi a livello personale, professionale e politico. Io sono stato una delle persone che ha beneficiato direttamente della sua lungimiranza e della sua visione di un sistema migliore. Lui è riuscito a cambiare non solo il mondo della politica, ma anche quello economico, facendo la storia dell’Italia e lottando per ideali in cui i cittadini si sono sempre riconosciuti e in cui continueranno a riconoscersi. Silvio Berlusconi continuerà ad essere la nostra guida in tutte le battaglie per cui si è sempre speso con grande coraggio e infinta passione”.

Fabrizio Sala: "Il grande messaggio di Berlusconi: chi ci crede vince"

Lo ha dichiarato Fabrizio Sala, Deputato di Forza Italia che ha poi concluso: “In questo momento di grande dolore sono vicino alla sua famiglia, ai suoi figli, a suo fratello Paolo e a tutti coloro che soffrono la sua mancanza. Silvio Berlusconi ci lascia un grande messaggio: chi ci crede vince. Noi continueremo a credere in lui e nel suo grande progetto. Ciao Presidente, ti ho voluto un gran bene”.