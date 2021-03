Sala Venezia sfrattata, l'appello per salvare il luogo storico

"La Sala Venezia - si legge sulla pagina FB di Italia Viva Milano - uno dei luoghi più autentici di Milano, dove molti di noi hanno vissuto momenti indimenticabili e che svolge una funzione sociale per molti anziani della nostra città ha ricevuto lo sfratto, che sarà operativo l’8 aprile prossimo. La cosa assurda è che dovrebbe chiudere per farne un archivio della questura e questo non é tollerabile. Quindi facciamo in modo che non succeda. Firma anche tu la petizione e diffondi l’appello. https://www.change.org/salviamolasalavenezia"

Sul tema interviene anche l'assessore all'Urbanistica, Pierfrancesco Maran, che sempre sui social, scrive: "Salvare la Balera di Via Cadamosto. La sala Venezia. Purtroppo data la situazione tanti locali in città stanno chiudendo, questo rende ancora più inaccettabile farne chiudere uno per questioni logistiche. Seguo da mesi, in contatto coi gestori della balera, questa questione che riguarda il loro rapporto col demanio dello Stato, che vorrebbe utilizzare diversamente questi luoghi, e spero si possa trovare una soluzione che lasci quello spazio per l'attività che in tanti conosciamo e amiamo da sempre. Son convinto che troveremo nello Stato gli interlocutori giusti per lasciare accesa questa luce, che non è solo storia di Milano, deve essere soprattutto futuro di Milano. Nell'attesa è bello e necessario che in tanti si stiano mobilitando per salvare la balera!"