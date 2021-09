Salone pro utero in affitto a Milano: la data prevista è maggio 2022

Tutto nasce da quanto successo lo scorso week end in Fracia con “Désir d’Enfant” (Desiderio di un figlio), una sorta di fiera per chi cerca informazioni per creare o ingrandire la sua famiglia, che si è rivelato essere, come riporta l'Avvenire un vero e proprio salone della fecondazione artificiale che accanto a pratiche ammesse come la fecondazione assistita, ha proposto attività e incontri sulla maternità surrogata, con tanto di confronti tra specialisti e aspiranti genitori, presentazioni di “pacchetti” medici, offerte di viaggi in cliniche specializzate e altro ancora. L'utero in affitto è però una pratica vietata sia in Francia sia in Italia.

Il Salone della fecondazione assistita di Parigi non è una novità e se ne tengono altri in Europa e anche nei Paesi extraeurope. Non si è mai tenuto in Italia, almeno sinora, ma nel materiale raccolto durante il week end del salone parigino spunta la data di un evento analogo a Milano con ingresso gratuito dal nome "Un sogno chiamato bebè" previsto per il 15 e 16 maggio 2022. C'è già un sito internet, il modulo di iscrizione e la possibilità di iscriversi a una newsletter per ricevere informazioni sul tema.

Un Salone destinato a far discutere dal momento che, come ricorda l'Avvenire, l’articolo 12 della legge 40 punisce con il carcere e con una multa chiunque «in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità».

E infatti le prime reazioni ci sono già state. La prima è quella di Francesco Migliarese, Segretario Centro di Aiuto alla Vita Mangiagalli, Presidente Milano per Giovanni Paolo II e candidato con la Lega al Consiglio Comunale di Milano. "E' inaccettabile, in Italia l'utero in affitto è ovviamente una pratica illegale e a Milano non può esserci alcuno spazio per follie di questo tipo. Convintamente diciamo: NO, nella nostra Milano non vi vogliamo.Bambini su ordinazione come fossero merci fabbricate per soddisfare i bisogni di qualcuno, donne sfruttate e umiliate in cambio di denaro con una freddezza disumana. Ma siamo matti? C'è poco da discutere, ogni persona di buon senso inorridisce di fronte a questo scempio.Ovviamente c'è chi ci lucra. Lotteremo senza sosta perché questa gente senza scrupoli se ne torni da dove è venuta.Sala, che purtroppo strizza l'occhio da anni a certo mondo LGBT, prenda una posizione chiara. Non può esserci alcuno spazio nel nostro paese e nella nostra Milano per questi trafficanti di esseri umani. La dignità delle mamme e dei bambini, la dignità umana, non ha prezzo", si legge in una nota divulgata da Migliarese.

