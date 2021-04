Salone del Mobile 2021 non si fa. Disfattisti mettono a rischio la ripartenza

Secondo quanto risulta Affaritaliani.it Milano Federlegnoarredo ha deciso unilaterlamente di annullare l'edizione 2021 del Salone del Mobile. Tradizionalmente un appuntamento di aprile, è stato cancellato nel 2020 a causa della prima ondata di Covid e spostato in autunno 2021 per segnare la ripresa della città di Milano e dell'Italia dopo la pandemia. Nel 2021 compirebbe 50 anni, se nel cda di Federlegnoarredo non avesse prevalso la volontà - portata avanti in particolare (secondo rumors) da Poliform e Poltrona Frau - di annullare l'appuntamento. Un atto gravissimo nei confronti di Milano e della città, un atto di sfiducia anche verso il governo, che peraltro potrebbe portare danni enormi a Federlegnoarredo, date le penali in gioco.Si prevedono ulteriori danni a tutto il comparto dell'ospitalità, della ristorazione e anche della mobilità.

I tassisti, che oggi hanno presentato i loro dati, hanno rilevato un calo dell'80 per cento delle corse (secondo quanto riferito da TaxiBlu) e la notizia che anche il Salone del Mobile, con annesso fuori-Salone, non si farà, non può che far precipitare ancor di più nello sconforto tutti gli operatori. L'idea di annullare il Salone era già emersa qualche tempo fa, ma la trattativa era andata avanti a lungo, tra minacce di dimissioni dei vertici e liti. Alla fine la decisione, con Claudio Feltrini, il numero uno di Arper, presidente di Federlegnoarredo, che ha deciso di lasciare il suo posto così come il proprietario di Kartell, Claudio Luti, che del Salone è il presidente.

