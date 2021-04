Salone del Mobile, nuova riunione del Cda, Fuorisalone confermato a settembre

Salone del Mobile, nuova riunione del Cda

Torna a riunirsi in mattinata, il Cda di Federlegno Arredo Eventi per decidere sulle sorti del prossimo Salone del Mobile, in programma per settembre. Dopo le dimissioni del presidente della kermesse, Claudio Luti, giovedi' scorso, per una "diversita' di visione globale del Settore" spaccato sulla scelta se organizzare o far saltare la prossima fiera del design, si sono accavallate le voci dei politici e del mondo economico affinche' si tenga quello che ormai e' stato definito il 'Salone della ripresa'. Venerdi' una lunga seduta del Cda si concluse in tarda serata con la scelta di aggiornarsi dopo il fine settimana.

Confermato il Fuorisalone a settembre

Oggi il Cda di FederlegnoArredo prenderà in esame nuovamente la possibilità di sospendere il Salone del Mobile in programma il prossimo autunno a FieraMilano. Mentre il Fuorisalone si farà in ogni caso. A meno che un nuovo lockdown blocchi tutto un’altra volta. Lo hanno deciso i principali rappresentanti della kermesse diffusa, quella che da molti anni si affianca all'evento in Fiera e "anima" le strade e i quartieri di Milano nel nome dell'arredamento e del design, nonché dell'arte e della creatività. Gli operatori del Fuorisalone sono consapevoli che la situazione non sarà paragonabile a quella che si viveva fino al 2019: innanzitutto settembre non è come aprile, per tanti motivi. E poi non si può sapere quanti arriveranno a Milano, soprattutto dall'estero: dipende dall'andamento mondiale dell'epidemia covid e dalle regole dei singoli Paesi. Ma prevale l'idea che non si possa rinunciare al primato di capitale del design, perché perdere il primo posto è un attimo. E poi il Forisalone è diventato il simbolo della vitalità di Miano: irrinunciabile.

Salone Mobile: Sala, spero si faccia

"Spero che gli operatori del settore mobiliare considerino il loro ruolo anche sociale e non solo imprenditoriale, e che quindi il Salone si faccia, al meglio". Il sindaco di Milano Giuseppe Sala, lancia un ennesimo appello agli espositori del Salone del Mobile, nel giorno in cui si riunisce il Cda di Federlegno Arredo Eventi per decidere sul futuro della grande fiera del design in programma a settembre e il cui destino e' in bilico. "Non potra' essere il Salone degli altri anni - precisa - ne' per numero di visitatori ne' per dimensioni, ma sarebbe un segno importante". Per parlare di vera ripresa, spiega il sindaco, "Puntiamo su settembre e da questo punto di vista l'accoppiata tra design e moda e' sempre qualificante dell'autunno milanese". "Mi pare che gli operatori della moda sono molto allineati nella volonta' di ripartire - conclude - per cui preferisco affrontare questo tipo di riflessioni piuttosto che dire la mia se e' meglio prolungare la chiusura la sera fino alle 22 o alle 23. Io voglio pensare al futuro di Milano, questa citta' ha 26 secoli di storia e deve continuare a guardare avanti".