Salone del Mobile, Fontana: "Molto più di una fiera". VIDEO

Salone del Mobile: tutto pronto per la 62esima edizione, folla ai tornelli

Si preannuncia come l'edizione del Salone del Mobile che segna il record di ingressi, quella che prende il via stamattina alla fiera di Rho. Una folla di persone è gia' in attesa ai tornelli, per entrare nei padiglioni dove da oggi, e fino al 21, si tiene l'appuntamento internazionale piu' importante nel mondo del design, con una edizione arricchita dalle biennali di Bagno e Cucina, e lo speciale compleanno del salone satellite: 25 candeline per il cantiere dei giovani creativi. Da non perdere le tre grandi installazioni - di cui una di David Lynch - su sostenibilità idrica, food design e neuroscienze.

Presenti il presidente della Regione Attilio Fontana e il sindaco di Milano Giuseppe Sala

In tutto ci sono 1.950 espositori da 35 Paesi su una superficie monoplanare di 174.457 mq. Al taglio del nastro, della 62 edizione del salone, guidato da Maria Porro, è prevista la presenza del ministro delle imprese e del made in Italy Adolfo Urso, oltre che dell'ad di Fiera Milano Conci, del presidente di Fondazione fiera Milano Pazzali, del presidente di FederlegnoArredo Feltrin e del prefetto Sgaraglia. Presente anche il ministro del turismo, Daniela Santanchè, insieme alle istituzioni locali, il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e il sindaco di Milano Giuseppe Sala. Nel primo pomeriggio, atteso anche il ministro dell'agricoltura Francesco Lollobrigida.

Fontana: "Molto più di una fiera"

La manifestazione "Non e' piu' soltanto una fiera, ma qualcosa di molto piu' importante e motivo di lustro per il nostro territorio e la dimostrazione come il comparto arredamento e design sia sempre piu' importante a livello nazionale e internazionale". Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, durante il suo intervento all'inaugurazione del 62esimo Salone del Mobile, a RhoFiera Milano. "Quello che rappresenta il Salone del Mobile è fare e saper fare, manualità e idealità - ha aggiunto Fontana - cose che nella nostra regione in particolare sono caratteristiche imprenscindibili e che hanno consentito a regione di essere punto di riferimento a livello internazionale". "Bisogna insistere e implementare formazione che porta a queste ricchezze e chi va in pensione avere alle spalle persone che possono portare avanti questa capacita'. Anche in altre città ora nascono situazioni analoghe - ha concluso - il Salone nel dopo Covid è diventato simbolo di ripartenza della regione, merito che non perderete mai".

Urso: "Identità e innovazione sono le sfide dell'Italia del lavoro"

"Identita' e innovazione sono i binari su cui si regge la sfida dell'Italia del lavoro italiano nel mondo. Questa sfida la raccogliamo e siamo sicuri di vincerla insieme a voi". Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso intervenendo all'inaugurazione del Salone del Mobile di Milano, che oggi apre i battenti alla fiera di Rho.

Sala: "Il Salone è un'eccellenza da alimentare e sostenere"

Il Salone del mobile e la Design week "Sono ormai l'identità di Milano, di questa città e una identità di cui i milanesi sono orgogliosi, come dimostra la grande partecipazione". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala intervenendo all'inaugurazione della 62esima edizione del Salone del Mobile alla Fiera di Milano a Rho. "Chi non vorrebbe avere il Salone, che è un ritorno da tanti punti di vista - ha aggiunto -. Questa eccellenza è un patrimonio prezioso ma dobbiamo alimentarlo e sostenerlo, anno dopo anno, con il lavoro tra istituzioni, imprese. università e tessuto economico". Infatti, come ha sottolineato Sala, "Nulla ci è dato in eterno, a volte provo fastidio per chi dà per scontate le cose che abbiamo a Milano - ha concluso -, bastano alcune scelte sbagliate e si torna indietro".