Salone, Sala: "Una bella notizia per Milano". Fontana: "Un segnale importante"

"Il Salone del Mobile 2021 si farà ed è una bella notizia per Milano e l'Italia. Sarà un'edizione unica, che arriva dopo un anno di stop e in un contesto sanitario e socio-economico ancora delicato e complesso, sicuramente più che attrattiva. E già il fatto che quest’anno Milano ospiterà il Salone è di per sé un messaggio di speranza e fiducia di grandissimo valore, in vista della ripresa. E il Presidente della Repubblica mi ha riconfermato la sua disponibilità ad essere presente all’inaugurazione", il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, commenta così la conferma ufficiale che la rassegna si svolgerà in autunno.

Soddisfatto anche il governatore lombardo, Attilio Fontana: "Un segnale forte e soprattutto importante - scrive - Seppur in edizione 'ridotta' questa decisione è fondamentale per gli operatori del settore, ma più in generale per tutto il sistema economico-produttivo della Lombardia e dell'intero Paese". "Ringrazio, anche a nome della Regione Lombardia - spiega Fontana - tutte le parti che hanno contribuito al raggiungimento di questo risultato". "Da sempre - conclude il presidente - abbiamo offerto la nostra disponibilità agli organizzatori per fare in modo che Milano e la Lombardia continuassero a essere grandi e assoluti protagonisti del mobile, dell'arredamento e del design".