Salt Bae, lo chef-meme che piace ai vip apre un ristorante a Milano

Salt Bae: il prossimo ristorante del celebre chef divenuto un meme vivente aprirà a Milano. Nusret Gökçe, questo il suo vero nome, ha iniziato dal nulla il suo percorso a sedici anni come apprendista in una macelleria in Turchia. Quindi l'apertura del suo primo ristorante nel 2010. Oggi è a capo di un piccolo impero, una catena di sei ristoranti Nusr-Et Steakhouse distribuiti tra Dubai, Londra, Istanbul e Las Vegas e che negli anni si sono costruiti una grande reputazione grazie soprattutto alla frequentazione di vip e personaggi famosi. Iconica la sua "posa" teatrale con cui aggiunge le spezie alle sue carni.

Salt Bae: "Apro a Milano l'anno prossimo"

E l'apertura a Milano? E' stata svelata grazie ad una storia su Instagram pubblicata da alcuni clienti. Questi chiedono allo chef nel suo locale in Grecia quando avrebbe aperto anche nel capoluogo meneghino. E lui risponde: "L’anno prossimo”. Se si tratterà di un ristorante in linea con i suoi altri locali, non sarà per tutte le tasche: un semplice hamburger con Coca cola costa circa 124 euro, mentre la “Golden giant tomahawk“, servita con una foglia d'ro edibile, vale ben 1.700 euro.