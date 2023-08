Salute dei polmoni, a Milano torna "Healthy Lungs for Life"

Torna Healthy Lungs for Life, la campagna di sensibilizzazione globale sull'importanza della salute dei polmoni, promossa da Elf (European Lung Foundation).

Quest’anno il focus è sulla correlazione tra la qualità dell’aria e la salute dei polmoni ed anche perché è importante respirare aria pulita. L’appuntamento è tra l’8 e il 13 settembre a Milano con una serie di eventi, progetti e attività per promuovere la cultura e le buone pratiche per mantenere i polmoni sani e ridurre l’incidenza di malattie polmonari che colpiscono le persone in tutto il mondo (si pensi che sono 9 milioni le persone che ogni anno muoiono per problematiche legate all’inquinamento dell’aria).

La campagna si inscrive a margine del congresso dell’Ers (European Respiratory Society) - dal 9 al 13 settembre 2023 presso il MiCo - che vedrà la partecipazione di migliaia tra medici, personale sanitario e pazienti (stimati oltre 15mila partecipanti), per trattare tematiche nell’ambito della salute polmonare.