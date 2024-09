Salute: i Belvedere di Palazzo Lombardia e Palazzo Pirelli si illumineranno di verde per la Giornata Nazionale SLA

In occasione della XVII Giornata Nazionale SLA, domani sera, sabato 14 settembre, a partire dalle 20, i Belvedere di Palazzo Lombardia e Palazzo Pirelli si tingeranno di verde. L’iniziativa "Coloriamo l’Italia di verde", che coinvolgerà oltre 70 Comuni e monumenti in 9 province lombarde, rappresenta un segno di solidarietà per le famiglie che lottano contro la SLA. Il colore verde, simbolo di speranza e vitalità, è anche il colore rappresentativo di AISLA, l'associazione che sostiene chi è affetto da questa malattia.

Un gesto simbolico di solidarietà e impegno regionale

Elena Lucchini, assessore alla Famiglia e Solidarietà Sociale, ha dichiarato: "Regione Lombardia ha prontamente aderito all'iniziativa, e domani sera accoglierò personalmente la delegazione AISLA per testimoniare il nostro sostegno. Con un gesto semplice ma fortemente simbolico, la Regione rinnova il proprio impegno al fianco delle famiglie e della ricerca contro la SLA". Lucchini ha sottolineato che solo unendo le forze si può "accendere una luce di speranza e consapevolezza" per chi affronta quotidianamente questa dura battaglia.