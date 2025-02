Salva Milano e extra-costi Olimpiadi, Piscina (Lega): "Il Governo risolve i problemi della città"

"Anche sugli extra-costi delle opere olimpiche deve arrivare come sempre il governo a risolvere le cose di Milano" afferma Samuele Piscina, consigliere comunale e segretario provinciale della Lega Milano, sulla situazione del Villaggio Olimpico e dell'Arena Santa Giulia. L’esecutivo si è detto pronto a intervenire sugli sforamenti del budget: "Ma il fatto che il pubblico debba finanziare un'opera privata crea un problema che potrebbe essere posto anche dalla Corte dei Conti" commenta il leghista, secondo cui "la scelta di affidarsi ai privati è stata sbagliata sin dal principio". L'intervista

Piscina, c'è un tema di costi aumentati anche per fattori esterni.

Come Lega, abbiamo evidenziato fin dall'inizio le nostre perplessità sul fatto che queste opere fossero realizzate da privati che poi le gestiranno direttamente. Adesso che il privato dice che non ha abbastanza soldi deve pensarci il pubblico ed è una cosa bizzarra. Il Comune si è tirato la zappa sui piedi da solo, potevano ascoltarci prima.

Il governo si è attivato per trovare una soluzione.

Di questo sono contento, da italiano, visto che ci giochiamo la faccia a livello internazionale. Ma il dato di fatto è che il governo toglie sempre le uova nel paniere a Milano. La città quando riuscirà a gestire una cosa da sola? Non capisco perché il Veneto con Cortina e la Lombardia abbiano fatto tutto tranquillamente e indipendentemente mentre Milano, a causa peraltro di sue scelte, debba soccombere così. Lo ha fatto anche sul Salva-Milano, creando questo siparietto molto interessante con i Verdi contrari, il Terzo polo favorevole e il Pd che non si capisce.

A tal proposito, c'è molta attesa per la seduta di Consiglio comunale di lunedì. Cosa si aspetta?

Una situazione imbarazzante, col Pd che non sapendo più cosa fare per cercare di evitare una figuraccia epica, piuttosto che votare il nostro ordine del giorno ne presenta uno alternativo. Aspettiamo con ansia di conoscere cosa inseriranno, ma non possiamo accettare il 'si però...'.

In che senso?

Il Salva-Milano è stato scritto con un grande lavoro svolto con i costruttori per arrivare a un'interpretazione adeguata delle norme. Il Pd non ha l'appoggio dei suoi alleati e della maggioranza e questo non ha un senso logico. La Lega è dalla parte dei costruttori e di chi ha comprato casa, ma anche dei dipendenti indagati per aver seguito le regole messe dalla politica e quindi dalle amministrazioni di centrosinistra. E sicuramente siamo a favore del Salva-Milano senza aspettare anche il voto favorevole del Pd come fa qualche alleato...