Salvini a Milano domani per l'inaugurazione del Punto Lega

Domani, giovedì 15 luglio alle 18, verrà inaugurato, alla presenza del Segretario Federale Matteo Salvini, del Coordinatore Regionale Fabrizio Cecchetti e del Commissario cittadino Stefano Bolognini, il nuovo point della Lega Salvini Premier in viale Abruzzi 86 a Milano. All’interno dello spazio si svolgerà, in queste prime settimane, attività di raccolta firme per i referendum sulla giustizia.

“L’apertura del punto Lega di Viale Abruzzi – dichiara Stefano Bolognini, Commissario provinciale di Milano della Lega Salvini Premier – è molto importante perché ci permette non solo di essere ancora più vicini e aperti ai cittadini di Milano, ma, soprattutto, consentirà ai milanesi di potere firmare, ogni pomeriggio, per i sei quesiti sulla giustizia giusta, sottoscrivendo così i nostri referendum”.