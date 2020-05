Salvini al Pirellone blinda l'intera giunta (e Gallera): "Non si tocca"

Matteo Salvini ha incontrato oggi i consiglieri regionali e gli esponenti locali della Lega al Pirellone. Secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it Milano il leader del Carroccio avrebbe anche confermato l'intera squadra di giunta. Dunque, ad oggi non rischia Giulio Gallera, l'assessore al Welfare finito una volta di più nel fuoco mediatico per la sua "spiegazione" dell'indice R con t. Non è escluso tuttavia che si possano trovare soluzioni alternative alla rimozione dell'assessore alla Sanità. Matteo Salvini ha dunque chiuso a ipotesi di rimpasto, almeno fino all'autunno. Fare cambiamenti sostanziali con siluramenti vorrebbe infatti sconfessare la linea. Salvini ha anche chiesto ai suoi consiglieri di non rimanere "nel palazzo" ma di combattere anche mediaticamente una battaglia che si fa sempre più dura, polarizzata, giocata sui social e sulle televisioni. Da parte dei consiglieri pare che sia arrivata la richiesta di maggior cautela per evitare gaffes e fraintendimenti. Inoltre gran parte del tempo è stato dedicato alle politiche per il rilancio dell'economia.

