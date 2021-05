Salvini: "Albertini? Speranza ultima a morire". Meloni: "Da noi nessun veto"

Salvini: "Albertini? Speranza ultima a morire". Meloni: "Nessun veto"

Centrodestra al bivio sia a Milano che Roma, dove attualmente entrambi i potenziali candidati Gabriele Albertini e Guido Bertolaso restano fermi nella loro decisione di non dare la propria disponibilità, pur se l'ex primo cittadino di Milano ieri sembra aver tenuto aperto uno spiraglio. I leader del centrodestra Matteo Salvini e Giorgia Meloni hanno commentato la situazione. Così il segretario della Lega a Fuori dal coro su Rete4: "La speranza e' l'ultima a morire. Spero che accettino e io lavoro perche' il centrodestra sia tutto unito".

E la leader di Fratelli d'Italia ospite a Porta a Porta ieri sera: "Ho scritto a Salvini qualche giorno fa. Sono due mesi che dico di vederci, quando ci vediamo porremo tutte le domande. Io voglio vincere, siamo perfettamente in partita. Era utile vedere anche quanto accadeva nel campo avverso. Albertini e' sicuramente un candidato autorevolissimo e cosi' Bertolaso, vanno messi sul tavolo e vanno fatte delle valutazioni ma non e' intelligente parlarsi sui giornali: si fa il gioco degli avversari. Ribadisco che da parte di Fdi non c'e' mai stato veto su nessuno".