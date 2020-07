Salvini: "Candidarmi a sindaco di Milano? A fine carriera ci penserò"

Candidarsi a sindaco di Milano, alle prossime elezioni del 2021, per adesso, Matteo Salvini lo esclude, anche se in futuro le cose potrebbero cambiare. "Alla fine della mia carriera ci pensero', assolutamente" ha detto a margine di un incontro con la federazione degli autotrasportatori a Milano. Il leader della Lega anche ieri ha sottolineato l'intenzione per la Lega di riprendere la guida della citta', dopo "l'immobilismo" della giunta attuale del sindaco Beppe Sala. "Adesso ho voglia di riprendere per mano questo Paese" ha aggiunto spiegando "siccome prima o poi ci dovranno far votare a livello nazionale, c'e' bisogno di concretezza. Stiamo preparando la squadra. La via maestra sono le elezioni, speriamo che questo governo tolga il disturbo il prima possibile".