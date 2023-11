"Salvini deve morire": il murale comparso a Milano

"'Salvini deve morire'. Firmato da una baby-gang di Milano. Sabato manifesteremo a Milano per difendere i valori dell'Occidente e censurare qualsiasi forma di violenza e antisemitismo", lo scrive sul suo profilo Facebook Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. "Chi pensa di spaventarci, come qualche baby-gang che mi ha minacciato di morte imbrattando un palazzo nella mia citta', si sbaglia di grosso. Mi dispiace per i proprietari dell'immobile: spero che gli idioti vengano identificati e puniti facendo ripulire le scritte. Avanti, #senzapaura e col sorriso." conclude il post.

Come riporta LaPresse, si tratterebbe di una baby gang attiva nel Municipio 4 di Milano – da qui il nome “Zona 4” – in particolare nei quartieri di Calvairate, Corvetto e aree limitrofe. Nel marzo del 2022. una decina di componenti della banda era stata indagata per aggressioni e rapine con armi da taglio.