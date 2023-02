Salvini: “Il nuovo stadio va fatto. Anche per aiutare Milano”



Il nuovo stadio di San Siro "bisogna farlo, ma non per i tifosi e basta. Con lo stadio nuovo dei privati investono su Milano un miliardo per riqualificare numerosi quartieri, penso a San Siro. Al di là del fatto di avere uno stadio nuovo più moderno e più sicuro, per la città e per i quartieri popolari che ci sono vicino a San Siro sarebbe una nova vita. Chi dice no dice no ad un aiuto per Milano".

Salvini: "Tanto meglio andare a Sesto San Giovanni, dove c'è un sindaco con le idee chiare"

Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ad Aria pulita su 7Gold. "Visto che il sindaco Sala è da tre anni che la tira in lungo dicendo vediamo, allora tanto meglio andare a Sesto San Giovanni, dove c'è un sindaco con le idee chiare, un'area pronta e la metropolitana: invece di investire su Milano i privati investiranno su Sesto San Giovanni. L'importante in Italia è farle le cose", ha aggiunto.