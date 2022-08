Salvini: "Penso sarò candidato a Milano"

"Io penso che sarò candidato nella mia città, a Milano. Ma mi spenderò, in questa campagna elettorale, anche per le altre regioni, penso alla Calabria, alla Puglia…". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini a margine di un incontro al Caffè della Versiliana a Marina di Pietrasanta, in provincia di Lucca