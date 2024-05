Salvini sulla norma Salva-Milano: "Spero in un emendamento bipartisan"

Il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini è intervenuto in conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri, dopo l'approvazione del Dl Piano salva casa. Il ministro ha dichirato: "Sul salva-Milano non abbiamo voluto forzare la mano, spero che ci sia un emendamento bipartisan, bisogna prendere atto che oggi ci sono migliaia di famiglie che abitano in un appartamento che è impensabile demolire".

"Serve a restituire serenità a migliaia di famiglie"

Salvini ha poi aggiunto: "Mi impegno ad andare a sanare il pregresso, conto che arrivi in conversione perché serve a restituire serenità ad alcune migliaia di famiglie".