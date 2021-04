Salvini telefona ad Albertini: "Parliamo la stessa lingua"

"Mi ha fatto molto piacere aver risentito al telefono dopo tanto tempo una persona di valore come Gabriele Albertini e di aver discusso della Milano del futuro, di quartieri, sviluppo, crescita, Olimpiadi. Su molti temi abbiamo parlato la stessa lingua", così il leader della Lega, Matteo Salvini, ad Antennatre del parlando delle prossime amministrative a Milano. "Milano per me e' cuore, sangue, e anima. Sta soffrendo come tante altre citta' per il covid ma anche per la mancanza di crescita e di progettualita'. Milano ha bisogno di una scossa, deve essere la locomotiva e il faro", ha sottolineato Salvini.

Dal canto suo Albertini non si sbilancia. Alla domanda se è vero che Matteo Salvini l'ha chiamato per proporgli di candidarsi a sindaco di Milano, ha risposto a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora: "Io sono un gentiluomo, non confermo e non smentisco". E alla domanda se esclude totalmente di candidarsi o è una possibilità che prende in considerazione, l'ex sindaco ha risposto: "Allora io dico questo: di definitivo c'è solo la morte. Il precedente del '97 mi inquieta ma è passato molto tempo. Non lo so, non lo so…"