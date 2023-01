Salvini: "Vivere a Milano non può essere un lusso"

''Vivere a Milano e nelle grandi città non può essere un lusso''. Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini al convegno 'La mobilità per il welfare', ribadendo la necessità di un piano casa, ''un tema che negli scorsi anni non è stato attenzionato a dovere dal Mit. Il prezzo del mattone sta raggiungendo un record europeo, quindi avviare un piano casa sarà una delle priorità del ministero che ho l'onore di guidare''. ''Milano non può essere bella per pochi. Il valore del mattone sta crescendo in maniera esponenziale. Milano e la Lombardia stanno diventando una meta turistica eccezionale, ma devono garantire a chi vive, lavora e nasce qui la sostenibilità economica. Bisogna mettere in cantiere un ambizioso piano non di edilizia popolare, ma di un nuovo abitare sostenibile e con prezzi abbordabili. Con il Pnrr alcune periferie milanesi noi le stiamo accompagnando. Il settore casa dal mio punto di vista dovrà tornare primo'', ha concluso il vicepremier.