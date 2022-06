Salvini: "Voglio una grande centrale nucleare a Milano"

"Fatela nella mia Milano la prima grande centrale nucleare. Dico si' al nucleare e la prima centrale la voglio a Milano, capitale dell'innovazione". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, intervenendo al convegno dei Giovani imprenditori di Confindustria a Rapallo.

De Rosa (M5S): "Salvini vuole una centrale nucleare a Baggio? Non sa di che parla"

Parole che hanno portato alla reazione del consigliere regionale Cinque Stelle Massimo De Rosa: "Nessuno da' piu' retta alle solite sparate di Salvini, cosi' e' costretto a spararle sempre piu' grosse, questa volta addirittura nucleari. Vista l'aria che tira in Lombardia, e nel centrodestra lombardo, e' piu' facile che Salvini e la Lega smettano presto di governarla, piuttosto che vedere una centrale nucleare a Baggio. Quando parla di nucleare Salvini non sa cosa dice. Parla di tempi, costi ambientali, di come intende gestire le scorie e di eventuali ritorni economici dati alla mano, non di tecnologie che allo stato dei fatti esistono solo nella sua testa. Sarebbe interessante se andasse a parlarne direttamente a Baggio e non dai divani del salotto di Confindustria, anche se, sono certo, in quel caso sarebbe pronto a rimangiarsi il tutto".